Социалистическая партия Франции не будет голосовать в поддержку правительства Эдуара Филиппа, передает Reuters.

В заявлении партии по этому поводу говорится, что поскольку социалисты находятся в оппозиции к правительству, то голосовать по вопросу о доверии не будут.

На минувших выборах депутатов Национального собрания Франции социалисты получили лишь 30 мест в верхней палате парламента.

Кандидаты от движения президента страны Эммануэля Макрона «Вперед, республика» получили 308 мест, еще 42 мандата завоевали представители союзной партии «Демократическое движение».