В Москве на Варшавском шоссе произошло ДТП с участием грузовика и мотоцикла. В результате происшествия погиб водитель мотоцикла и его пассажирка — молодая девушка.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД, в субботу вечером на юге Москвы мотоцикл столкнулся с грузовым автомобилем. Два человека, которые ехали на мотоцикле, скончались на месте.

На месте ДТП работают сотрудники столичной Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.