Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси утвердил договор о делимитации морских границ с Саудовской Аравией, сообщило информационное агентство АРЕ, пишет «РИА Новости».

Согласно документу, одобренному египетским парламентом, Эр-Рияду может перейти два острова в Красном море –– Тиран и Санафир.

14 июня власти Египта одобрили соглашение о морских границах с Саудовской Аравией. Голосование проходило в открытом режиме на общем заседании парламента.

Некоторые общественники довольно резко отреагировали на решение властей, устроив в некоторых городах митинги, в том числе в Каире.