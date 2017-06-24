Президент РФ Владимир Путин посетил детский центр "Артек", в котором началась масштабная реконструкция после воссоединения Крыма с Россией. На ремонт лагеря уже потрачено 11 млрд рублей. Глава государства осмотрел комплекс, перекусил в столовой и пообщался с участниками международной смены "Улыбка Саманты", названной в честь американской девочки Саманты Смит, побывавшей в "Артеке" в рамках ее поездки по Советскому Союзу в 1983 году.

В столовую президент зашел вместе с директором "Артека" Алексеем Каспржаком. Обед был в разгаре.

- Мальчики, что будете? - спросила работница столовой артековцев.

- Это вы к нам обращаетесь? - пошутил президент.

Владимир Путин и Алексей Каспржак подошли к столу, где участники кулинарного кружка готовили блины.

- По одному блинчику в одни руки, - предупредил глава государства, пригласив на дегустацию сопровождавших его журналистов.

Затем Владимир Путин отправился в спортзал, где шла тренировка по мини-футболу. Президент предложил сидящим на трибунах ребятам сфотографироваться на память.

Осмотрев лагерь, глава государства пообщался с детьми из смены "Улыбка Саманты". Встреча проходила в неформальной обстановке – российский лидер был в джинсах, без пиджака и галстука, а местом для разговора была выбрана одна из беседок. Президент поинтересовался, откуда приехали ребята. География оказалась широкой: Сахалин, Уфа, Тюмень, Екатеринбург, Пермь, Саратов, США, Япония, Казахстан, Киргизстан, Донецк, Белгородская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

По словам ребят, им нравится атмосфера в лагере, экскурсии, разнообразные кружки и хорошая еда.

Татьяна Бондарь из Донецка рассказала о своих занятиях в медиакружке, где дети пишут статьи и делают репортажи.

- Смотри, здесь очень много журналистов. Как ты думаешь, чем они могли бы тебе помочь, тебе и другим ребятам, которые из других отрядов здесь сейчас отдыхают? - поинтересовался президент.

Девочка рассказала, что старшие коллеги могли бы дать ребятам совет по подготовке материалов.

- По каким критериям оценивать события - вот это, мне кажется, очень важно. Может быть, это самое главное, правда? - подсказал Владимир Путин. - И делать так, чтобы вот как здесь одна (участница встречи из юмористического кружка – "Известия") из Артека сказала, чтобы было не обидно тем, в отношении кого они делают и пишут свои репортажи, да?

Во время беседы с главой государства один из ребят сообщил, что детям понравилась экскурсия в Массандру.

- А в Массандре что вы делаете? На винзавод ходите? – уточнил с улыбкой российский лидер.

Дети хором подтвердили "опасения" главы государства.

- Алексей (Каспржак, директор "Артека" - "Известия"), что вы с детьми делаете? – засмеялся президент.

Директор лагеря пояснил, что речь идет об экскурсиях без дегустации, но заметил, что лагерь как-то посещал старый артековец 85 лет, который рассказал, что для него вкус победы - это вино "Белый мускат красного камня". Как оказалось, 9 мая 1945 года спиртное разрешили попробовать и пионерам.

- Мы здесь все спортсмены, нам больше нравится вкус киселя, кефира. А "Белый мускат красного камня" пейте сами, - заметил президент.

Арсений из Уфы поделился с главой государства "секретом" - оказывается, в тихий час а лагере никто не спит, все шутят и смеются. Владимир Путин заметил, что был бы рад, если у него в графике появился "тихий час".

После встречи с ребятами президент направился на церемонию открытия седьмой смены "Артека".

- «Артек» недавно переживал достаточно сложные времена, но сейчас он возрождается, и возрождается именно как международный лагерь. Сюда всегда приезжали самые лучшие: и из нашей страны, и из-за рубежа. Я знаю, что вас здесь учат главному – дружить. И я вас призываю именно к этому. Откуда бы ни приезжали ваши сверстники, вы всегда должны знать, что это ваши друзья. Мне бы очень хотелось, чтобы эти знания, эти навыки и это высокое звание – артековец, дружба, которую вы здесь приобретете, сопровождали вас всю вашу жизнь, - завершил открытие смены глава государства.