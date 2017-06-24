Власти Йемена проверяют информацию о создании Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) тайных тюрем на юге страны. Расследование инициировал премьер-министр республики Ахмед Убейд бен Дагр, сообщает Reuters.

В состав комиссии вошли шесть человек, в том числе министр юстиции Йемена. Она будет изучать «обвинения в нарушении прав человека на освобожденных территориях».

Премьер-министр республики распорядился создать комиссию 22 июня. Она должна представить отчет правительству Йемена в течение 15 дней.

Информацию о создании тайных тюрем на территории Йемена обнародовала правозащитная организация Human Rights Watch. В свою очередь, агентство The Associated Press сообщило, что к заключенным применяются пытки, причем об этом известно американским властям.