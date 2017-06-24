Ученые университета Рединга провели исследование солнечной активности на Земле и выяснили, что усиливающие извержения на Солнце могут погубить человечество за три дня.

Как пишет ФАН, солнечная активность может привести к полному уничтожению жизни на Земле. Всего за три дня извержения на Солнце могут достигнуть поверхности земли, и тогда катастрофа космического масштаба будет неизбежной.

Британские ученые взяли за основу наблюдения своих коллег и определили опасность вспышек на Солнце для людей.

По данным исследователей, чрезмерная солнечная активность крайне негативно влияет на здоровье метеозависимых людей, повышая риски развития онкологических заболеваний.