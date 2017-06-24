Руководитель администрации города Инта Лариса Титовец сообщила о том, что минздрав Республики Коми по просьбе администрации города выделит бесплатную путевку в Крым семье горняка Андрея Черепанова, который погиб в результате обвала в шахте «Интинская» 23 июня. Кроме того, будет решен вопрос о списании банковского кредита семьи погибшего.

«Сегодня мне удалось встретиться с супругой погибшего Андрея, Александрой. Мы предложили путевку в крымский город Саки», — заявила Титовец, отметив, что у погибшего шахтера остались двое детей: 14-летний сын и 5-летняя дочь.

Глава администрации Инты также подчеркнула, что власти проведут переговоры с банком о списании кредита, который при жизни оформил Черепанов.

Похороны Андрея Черепанова состоятся в Инте 27 или 28 июня, более точную дату можно будет назвать после завершения судмедэкспертизы, назначенной в рамках расследования уголовного дела.

ЧП в шахте произошло 12 июня на глубине 320 м, когда при демонтаже оборудования из старой лавы внезапно произошел обвал горной породы.