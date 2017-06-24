Следователи не обнаружили криминала в гибели православного священнослужителя отца Варфоломея, тело которого обнаружили туристы в марте текущего года недалеко от Инты в лесной избушке.

Как установили эксперты, причиной смерти священника стало общее переохлаждение организма. Поскольку телесных повреждений и следов алкоголя у отца Варфоломея не нашли, следователями было отказано в возбуждении уголовного дела, пишет «Интерфакс».

В январе стало известно об исчезновении иеромонаха. На поиски отправились волонтеры, которые узнали, что 40-летний Вадим Потапов служил в местном храме в селе Усть-Цильме. Он вел замкнутый образ жизни, любил на долгое время уходить в одиночестве в лес и горы.

Рядом с телом священника обнаружили дощечку, на которой была надпись «Здесь жил иеромонах Варфоломей. Отказался от паспорта 666. Принял смерть за Христа».