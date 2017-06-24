Помощник руководителя московского межрегионального следственного управления Следственного комитета РФ на транспорте Татьяна Морозова заявила о том, что в четверг поздно вечером в Подмосковье поезд насмерть сбил женщину и ее ребенка.

Морозова рассказала, что 23 июня около 22 часов в районе 167-го км перегона станций Узуново — Серебряные пруды женщина с малолетним ребенком на руках «внезапно вышла в габарит подвижного состава поезда сообщением Москва — Саратов.

От полученных ранений женщина и ребенок скончались на месте.

В настоящее время проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования женщины и ее малолетнего ребенка на железной дороге.