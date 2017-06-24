Основатель компании Apple Стивен Джобс создал iPad из ненависти. Об этом заявил коллега предпринимателя, бывший топ-менеджер компании и создатель iOS для первого iPhone Скотт Форсталл.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», Джобса, по словам Форсталла, очень разозлили заявления Microsoft о намерении создать планшет, который изменит мир.

Предприниматель ко всему относился с большой долей практицизма.

Вместо того чтобы игнорировать слова конкурентов, Джобс принялся за работу и изобрел iPad.