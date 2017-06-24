Серьезный ущерб нанес торнадо авиации высшего руководства США в штате Небраска. В результате разгула стихии оказались повреждены два E-4B — так называемые «самолеты судного дня». Ущерб был нанесен также военным самолетам, размещенным на базе Оффут.

О происшествии сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал CNN. По данным СМИ, инцидент произошел еще 16 июня. Всего оказались повреждены 10 самолетов, в том числе E-4B, выпущенные компанией Boeing. Кроме того, ущерб был причинен восьми самолетам-разведчикам Boeing RC-135.

«Самолеты судного дня» предназначены для президента США и высшего военного руководства страны на случай ядерной войны и других непредвиденных ситуаций. Специально оборудованный борт позволяет вести управление действиями войск с воздуха.