Американское космическое агентство NASA заявило, что в ноябре 2017 года Земля погрузится в полную темноту на две недели, сообщает "Федеральное агентство новостей".

В докладе главы NASA Чарльза Болдена говорится, что данный феномен будет вызван тем, что Венера и Юпитер столкнутся с параллелизмом.

По этой причине на Солнце произойдет мощнейший взрыв. Температура звезды резко возрастет и будет понижаться в течение 15 суток. Все это время Солнце изменит цвет и станет синим.