На мысе Канаверал в штате Флорида произведен запуск ракеты-носителя Falcon 9 с болгарским коммуникационным спутником BulgariaSat 1.

Прямую трансляцию запуска ведет компания SpaceX, владеющая ракетой. Запуск состоялся в 22.11. Во время этого запуска во второй раз используется первая ступень ракеты Falcon 9. Первый запуск с этой ступенью был произведен в январе при запуске коммерческого спутника.

Первая ступень ракеты после этого пуска была посажена на специальную баржу в океане. Ступень восстановили, и она стала пригодна для повторного использования.

Запуск болгарского спутника BulgariaSat 1 должен был пройти 19 июня, однако его отложили по техническим причинам. После второго запуска первую ступень планируется снова посадить на баржу.