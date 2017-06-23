На юго-востоке Москвы на Братеевском мосту обнаружили труп мужчины, который провисел над рекой больше часа.

По предварительным данным, мужчина решил покончить с собой. На место выехали следователи и сотрудники городских служб, как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В столичном МВД подтвердили информацию, но подробностей случившегося пока не уточняют.

По данному факту проводится проверка, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.