К борьбе с наркоманией активно подключилась Русская Православная Церковь. Ежегодно в стране открываются не менее десяти новых церковных центров помощи наркозависимым. На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 26 декабря 2012 года был принят документ «О деятельности Церкви по реабилитации наркозависимых». И сейчас РПЦ активно перенимает передовые методики борьбы с наркозависимостью, адаптируя их к православной культуре. Уже создана интерактивная база данных, значительно облегчающая подбор центра помощи для каждого обратившегося. А итоговая цель — создание единой сети церковных реабилитационных центров.

Сегодня в России действуют более четырех тысяч церковных социальных учреждений и проектов. Среди них свыше двухсот помогают наркозависимым. Из них — более 70 реабилитационных, девять амбулаторных, семь мотивационных центров, 12 центров ресоциализации, 40 консультационных пунктов и 62 группы самопомощи.

«Известия» побывали в двух церковных реабилитационных центрах в городе Кимры Тверской области и деревне Ерино Новомосковского административного округа Москвы.

Польский опыт в Тверской области

Город Кимры в 1990-е годы носил негласное звание «столицы наркобизнеса». Старожилы говорят, что за один день там продавался один килограмм героина, легкие наркотики подсчитать и вовсе нереально. Местный цыганский поселок удовлетворял в то время любой каприз. О том, какую цену заплатил город, говорят сухие цифры статистики: до начала 1990-х годов его население составляло чуть больше 60 тыс. человек, а сегодня — 45 тыс.

В 2013 году первых воспитанников принял Центр помощи наркозависимым «Радуга» на территории храма Вознесения Господня. Храм стоит здесь уже 500 лет, но его каменному зданию всего 200. У более чем 75% выпускников центра — ремиссия. В центре 25 мест для мужчин и женщин с разными формами наркозависимости.

— В 2004 году я прошел практическое обучение в известном центре «Фамилия» (г. Гливице, Польша). На основе успешного польского опыта была сформирована программа реабилитации, адаптированная для работы на православном приходе, — рассказал протоиерей Андрей Лазарев, настоятель прихода и директор центра «Радуга». — Мы работаем по системе терапевтического сообщества, в центре трудятся десять сотрудников — это специалисты-психологи и инструкторы-консультанты по химической зависимости. Мы особое внимание уделяем духовному развитию воспитанников, так как снять зависимость — это малая часть работы, основная строится на социализации.

В 2005 году Европейская антинаркотическая комиссия признала программу польской «Фамилии» одной из наиболее результативных программ реабилитации. В том же центре обучались и стажировались будущие сотрудники кимрского центра «Радуга». Длительность реабилитации наркозависимого в центре — один год.

— Я не особо верующий, и мне нравится, что здесь это не имеет значения, — рассказал 40-летний Юрий, наркоман с 16-летним стажем. — С психологами я узнаю сам себя, понимаю свои слабости и учусь заново общаться с людьми, ищу путь к исправлению. Мы все здесь помогаем друг другу, так как понимаем беду, в которой оказался каждый из нас.

Юрий приехал в Кимры из Москвы уже второй раз. В 2012-м он уже лечился здесь. Тогда он решил, что трех месяцев хватит и поехал домой. Сорвался. В 2017 году вернулся в Кимры сам, добровольно.

В центр сегодня обращаются люди со всех концов страны.

— Я здесь потому, что жена поставила ультиматум: или реабилитация, или развод, — говорит Александр, приехавший в «Радугу» из Пермского края. — Сидел четыре года на «соли» (сильный синтетический наркотик), маскировался, обходил медкомиссии. На работе не знали, так как уволили бы сразу. Я сам выбрал православный центр. Мама воцерковленная, а сам я только здесь поверил в помощь от Бога. Ко мне сюда приезжают родные, и им как созависимым тоже помогают психологи, чтобы они не делали ошибок в общении с больным человеком.

«12 шагов» в деревне Ерино

Христианский общественный благотворительный фонд «Старый Свет» действует с 1990 года при православном приходе храма Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Ерино Новомосковского административного округа Москвы. Усилиями фонда в 2003 году при храме был открыт бесплатный стационарный реабилитационный центр длительного проживания для алко- и наркозависимых.

— Наш подход представляет собой православное преломление западного опыта. В его основе — принципы терапевтического сообщества в соединении с интенсивной, специально организованной психологической и духовной работой, в том числе — с использованием «программы 12 шагов», — рассказал руководитель фонда Евгений Проценко. — С 1986 года я стал работать психологом в наркодиспансере, где впервые столкнулся с безысходностью и отчаянием людей, охваченных зависимостью, ищущих выхода и не находящих его. Глубина трагедии усугублялась тем, что ни общая медицина, ни психиатрия, ни психология или психотерапия не могли ничего предложить этим больным. Вернее, предложений много, но и специалистам, и самим пациентам была очевидна полная несостоятельность и безрезультатность попыток лечить алкоголизм и наркоманию лекарствами, психотерапией, а уж тем более шарлатанскими методами типа «кодирования».

Воспитанники участвуют в малых терапевтических группах и группах самопомощи, индивидуальных и групповых консультациях, лекциях-беседах, выполняют письменные задания. Полный курс реабилитации, включая период ресоциализации, рассчитан на два–три года.

— Мне 42 года, и скоро я буду сдавать ЕГЭ. Потом буду учиться на социального работника. Здесь я понял, что могу быть полезен, — рассказал Роман, воспитанник центра. — Нас приглашали в школу, чтобы объяснили детям понятие деструктивной семьи. Когда я смотрел на этих детей, то сразу увидел себя — я в этом возрасте начал употреблять… это меня шокировало.

Сегодня центр размещается в двухэтажном доме (140 м²), где могут жить от семи до девяти мужчин. Строится конюшня, есть небольшие хозяйственные и производственные площади. В ближайшее время планируется построить еще несколько зданий. Фонд «Старый Свет» с 1992 года реализует и амбулаторную программу: за это время ее прошли более 300 человек. Строится «дом на полпути» — специальное общежитие, в котором выпускники реабилитационного центра могли бы жить в период своей адаптации к обычной жизни. В это время им будут помогать найти жилье, работу и решить семейные проблемы.