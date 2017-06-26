Во всем мире 26 июня отмечают День борьбы с наркоманией. О проблемах профилактики этой болезни, о том, как меняется структура потребления наркотиков и что могло бы эффективнее удерживать молодежь от пагубных пристрастий, «Известиям» рассказала директор НИИ наркологии Минздрава России профессор Татьяна Клименко.

— Какие проблемы наиболее актуальны сегодня?

— На фоне снижения заболеваемости среди взрослого населения наблюдается рост наркомании среди подростков 15–17 лет. Общее число наркоманов, состоящих на учете, снижается с 2008 года (тогда их было 342 тыс.). В 2011-м в России насчитывалось 220 тыс. наркоманов, в 2013-м — 308 тыс., а в 2015 году — 288 тыс. А вот число подростков с диагнозом «наркомания» снижалось лишь с 2008 (1434 человека) по 2012 год (396), а затем наблюдался рост: 420 — в 2013 году, 662 — в 2014-м и 882 — в 2015-м. Правда, по итогам 2016 года Минздрав констатировал всё же небольшое снижение — до 802 пациентов с таким диагнозом.

— Чем это обусловлено?

— Во-первых, в последние несколько лет школьников стали тестировать на наркотики, а значит, увеличивается и выявляемость. Но играет важную роль и то, что профилактической работой подростки охвачены гораздо меньше. В отличие от взрослых они не читают СМИ, через которые в основном ведется антинаркотическая пропаганда, а получают информацию из интернета, где пропаганды недостаточно.

— Может быть, молодые люди начинают пробовать наркотики, потому что не видят перспектив в жизни?

— Они не то чтобы не видят перспектив. Им и перспективы-то не нужны. Они живут по принципу «здесь и сейчас». И чем заняться, они не знают. Их не научили. Вообще проблема свободного времени колоссальна. Когда-то в Советском Союзе населению стали раздавать участки по шесть соток. Я считаю, это придумал гениальный человек. Потому что дачные участки — решение проблемы свободного времени людей среднего и старшего возраста. Целые поколения живут «от дачи до дачи». Это была совершенно фантастическая идея.

Со средним и старшим поколением решили. А с детишками? Им на даче неинтересно. Им нужно общаться, нужны активные занятия, их нужно организовать. Подростковый возраст — это время активной социализации, активного общения, когда основная часть времени проходит не в семье, а среди друзей. Как они это время проводят — большая проблема государства. Подростки нуждаются в активной внешней организации. В Советском Союзе эти функции выполняли пионерская и комсомольская организации. Но сейчас их нет. Для подростков характерно группирование со сверстниками. И вот куда лидер поведет группу, туда она и пойдет.

— Насколько эффективно сейчас ведется профилактическая работа в целом?

— Существует три уровня профилактики. Третичный — это профилактика, направленная на больных наркоманией, чтобы их вылечить и чтобы не было обострений. Здесь у нас всё отлично. Вторичный — мероприятия, направленные на тех, кто иногда употребляет, но еще не стал наркоманом. И с этим тоже всё хорошо: у нас выстроена система раннего выявления, есть методики работы с ними. Но есть и так называемая первичная профилактика, ориентированная на население в целом. Феномен, который называется «парадокс профилактики», заключается в том, что воздействие на население в целом дает гораздо больший эффект, чем воздействие только на потребителей. Первичная профилактика — это основа основ. Но в нашей стране, к сожалению, с первичной профилактикой дела обстоят не очень хорошо.

— По какой причине?

— Первичная профилактика определяется работой не системы здравоохранения. Она связана с тем, что у людей должны быть варианты для альтернативного досуга. Значит, нужна работа Минспорта и Минкульта. Первичная профилактика определяется тем, что у ребенка надо с детских лет формировать иммунитет к употреблению наркотиков, его надо научить здоровому образу жизни и замотивировать на это. А это работа Министерства образования. В Европе и США есть целые программы, которые работают с первого класса. Детей учат здоровому образу жизни. А у нас этого нет.

— Изменились ли за последние годы предпочтения наркозависимых?

— Раньше самым популярным наркотиком был героин. Сейчас он ушел на второе место. А на первое выходят каннабис и синтетические наркотики — в силу своей доступности. Это происходит из-за того, что активно продвигается миф о том, что «анаша не наркотик», «это не страшно», или о том, что «анаша — это легкий наркотик». А на самом деле героин никогда не дает таких тяжелых последствий, как анаша. Другой вопрос, что эти последствия могут проявиться не сразу, как от героина, а через несколько лет. И наркологи расценивают каннабис не как «легкий наркотик», а как наркотик стартовый. Потому что большинство героиновых наркоманов начинали с марихуаны. Чувство опасности снижается, вот в чем проблема. А сейчас особенно — когда многие страны легализуют каннабис, это еще больше снижает порог опасности.