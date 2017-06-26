Общероссийский народный фронт (ОНФ) может принять участие в президентской кампании в качестве субъекта агитации и организатора встреч доверенных лиц с избирателями, рассказали «Известиям» два собеседника, близких к администрации президента России (АП), и источник в руководстве фронта. В случае если действующий глава государства Владимир Путин примет решение баллотироваться на выборах 2018 года в качестве самовыдвиженца, ОНФ может претендовать на роль оператора сбора подписей в его поддержку.

Владимир Путин пока не объявил о намерении участвовать в выборах, но когда такое решение будет принято, встанет вопрос о его выдвижении от «Единой России» (без сбора подписей) или в качестве самовыдвиженца, то есть «кандидата от всех россиян», заявил «Известиям» эксперт, близкий к АП.

— Если он пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца, то появится вопрос, будет ли ОНФ главной платформой для сбора подписей или только одной из общественных организаций, включенных в этот процесс, — пояснил источник. — У ОНФ есть вся региональная структура для сбора подписей, и в любом случае он должен себя как-то обозначить в ходе выдвижения.

Кроме того, по словам собеседника «Известий», «фронтовиков» могут вовлечь и в процесс агитации.

— У кандидата должны быть доверенные лица, а весь центральный штаб ОНФ — люди, обладающие федеральной известностью и кредитом доверия, а также известные на уровне регионов люди, поскольку им придется работать на местах, — отметил он.

Также ОНФ может быть задействован как организационная площадка для общения президента с избирателями.

— Известен формат встреч Владимира Путина с разными социальными группами. Такие встречи часто проходят на площадке ОНФ по здравоохранению, образованию. Этот формат тоже востребован, — сказал собеседник.

Источники «Известий» полагают, что речь может идти о решении конкретных задач кампании с помощью инструментов ОНФ, однако фронт будет не единственным из ее участников.

Напомним, ОНФ был создан в 2011 году с подачи нынешнего спикера Госдумы Вячеслава Володина, занимавшего тогда пост первого замглавы администрации президента. Именно он подбирал кадры и выстраивал структуру организации. Вопрос о передаче рычагов управления ОНФ и его новой роли в политической системе встал после того, как осенью 2016 года внутриполитический блок Кремля возглавил Сергей Кириенко. Поскольку ОНФ считается президентским движением, Кириенко стал куратором фронта по должности. Тогда же глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов (в 2012 году — замглавы предвыборного штаба Владимира Путина) был назначен его советником.

Собеседники «Известий» в руководящих органах ОНФ заявили, что никаких серьезных изменений во взаимодействии ОНФ с первым замглавы АП нет.

— Сергей Владиленович бывает на заседаниях штаба. Не на всех, но бывает, — рассказал собеседник «Известий». — Например, 23 мая он присутствовал на заседании по приоритетным проектам, связанным с мусором, дорогами и дворами. Региональные активисты показывали свои проекты, рассказывали, как народ активизируется вокруг этих тем. Кириенко реагировал с интересом.

Другой источник «Известий» в ОНФ отметил, что возможное участие организации в выборах 2018 года обсуждалось на заседании центрального штаба 22 июня. При этом сами члены движения выразили готовность и желание включиться в предвыборную работу.

— Конечно, все готовятся: и центральный штаб, и рядовые активисты, — и все с удовольствием примут участие в кампании, — сказал он.

Близкий к АП собеседник «Известий» говорит, что на регулярных встречах Сергея Кириенко с экспертами неоднократно обсуждалась роль ОНФ. В частности, осенью было «большое заседание, посвященное фронту», а впоследствии ОНФ упоминался как инструмент для решения определенных задач, однако всегда «вне контекста будущей президентской кампании».

Алексей Анисимов в беседе с «Известиями» на вопрос об участии в предстоящих выборах ответил, что после кампании 2012 года фронт «не выходил из формата работы штаба».

— В 2011–2012 годах на базе наших отделений был сформирован штаб общественной поддержки, — напомнил он. — От этого формата мы не ушли, продолжаем участвовать в решении тех задач, которые ставит президент перед страной. Институт доверенных лиц тоже неформально продолжает существовать, потому что президент, встречаясь с ними после предыдущих выборов, предложил им остаться в общественной жизни через Народный фронт. Даже руководящие органы по-прежнему называются штабами — центральный и региональные. Если нам будет поставлена задача, мы готовы ее выполнить.

Мнение экспертов

Участие ОНФ в кампании будет зависеть от ее содержательного наполнения, считает председатель правления фонда «Петербургская политика» Леонид Давыдов.

— Например, если будет избран сценарий «Владимир Путин с народом», то ОНФ может сыграть очень яркую роль, хотя для этого также может потребоваться некий ребрендинг или переформатирование организации, — сказал он «Известиям». — С помощью ОНФ можно опосредованно «упаковать» в кампанию борьбу с коррупцией и зажравшимися чиновниками. Это может стать одной из идей, консолидирующих кампанию.

Эксперт также отметил, что ОНФ находится в более сложном положении, чем «Единая Россия», у которой «есть шанс доказать в каком-нибудь из регионов на сентябрьских выборах, что успех — явка и результат — достигнут благодаря партийным усилиям». Серьезную роль в этом, по мнению политолога, сыграл институт праймериз, показавший организационные и мобилизационные возможности партии. Фронт в организационном смысле в кампании не участвует.

— Зато ОНФ легче, потому что за организацией меньше бэкграунда (негативного. — «Известия»), и кроме того, эта структура изначально была президентской и выстраивалась под него, — отметил Леонид Давыдов.

Политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев отмечает, что у ОНФ были определенные проблемы в работе, никак не связанные с кадровыми перестановками в Кремле.

— За годы работы организации не сформировались ее известность и четкое понимание граждан, что положительного делает ОНФ, — пояснил эксперт «Известиям». — Это было проанализировано, и оказалось, что причина в их информационной политике. Пиар-составляющая была очень низкой. Не исключено, что на нее просто выделялось мало денег по принципу «мы сделаем, а журналисты напишут». Но в регионах местные губернаторские СМИ о фронте не писали, потому что фронт как раз критиковал губернаторов, был своего рода ревизором. Эта политика была пересмотрена, фронт теперь занимается и той повесткой (дороги, мусор, дворы), которая может освещаться региональными СМИ.

Член совета директоров Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов отметил, что ОНФ создавался как «национальный оператор общественной активности» и может быть задействован в кампании именно в этом качестве.