Новым руководителем проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За честные закупки» станет член центрального штаба общественного движения, депутат Госдумы Антон Гетта, сообщает пресс-служба ОНФ.

Такое решение было принято в связи с тем, что нынешний руководитель Анастасия Муталенко переходит работать в исполнительную власть. Она возглавит орган по госзакупкам Удмуртии.

Проект ОНФ «За честные закупки» был запущен в сентябре 2013 года. Это открытая площадка, которая объединила более 8 тыс. активистов по всей стране, занимающихся борьбой с коррупцией, расточительством и неэффективным использованием бюджетных средств в сфере госзакупок и закупок госкомпаний.