Общественная палата (ОП) РФ в рамках экологической акции «Марафон добрых дел» составила рейтинг десяти самых чистых сел и малых городов России.

В первую тройку вошли станица Скосырская (Ростовская область), поселок Зуя (Крым) и село Аграфеновка (Ростовская область).

Далее следуют станица Краснодонецкая, село Волотово (Новгородская область), город Нурлат (Татарстан), город Алдан (Якутия), село Кулешовка, город Советский (Тюменская область) и город Тетюши (Татарстан).

Член ОП Елена Сутормина рассказала, что россияне приняли активное участие в акции «Марафон добрых дел». Было проведено свыше 35 тыс. экологических мероприятий, в том числе 3 тыс. субботников.

«Мы со своей стороны будем всячески поддерживать такую активность наших граждан», — заявила Сутормина.

Всероссийская экологическая акция «Марафон добрых дел» проходит с 1 марта по 4 ноября 2017 года.