Ректор Европейского университета в Петербурге Олег Хархордин объявил о завершении своих полномочий. Попечительский совет университета принял отставку ректора с 1 июля 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Олег Хархордин возглавлял Европейский университет с 2009 года, пишет «РИА Новости». Хархордин был главой вуза не только в период бурного развития, но и во время проблем со взаимоотношениями между властями.

Как отмечается в сообщении университета, Хархордин надеется, что его отставка приведет к дальнейшему развитию университета и самым высоким мировым академическим стандартам.

Олег Хархордин продолжит сотрудничество с вузом в качестве советника по фандрайзингу.