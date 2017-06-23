Пожилая жительница Пскова показала незнакомой женщине, где хранит свои сбережения, и лишилась 107 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Неизвестная женщина подошла к пенсионерке на улице. Рассказала, что уезжает в другой регион и что ей негде оставить сбережения. Затем обратилась с просьбой оставить их дома у пожилой знакомой на временное хранение. Пенсионерка согласилась, после чего пригласила женщину к себе домой на улицу Гражданскую, сообщает Псковская лента новостей.

Хозяйка квартиры не скрывала, что проживает одна. По просьбе злоумышленницы она показала, где хранит собственные сбережения. Оставлять ценности у пенсионерки гостья передумала. Вскоре после ее ухода пожилая женщина обнаружила пропажу всех накоплений. В настоящее время ведутся следственные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.