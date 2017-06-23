На российско-латвийской границе в Псковской области задержали 1,5 тыс. телевизоров. Об этом на совещании Федеральной таможенной службы в Светлогорске рассказал предприниматель, который ввозил груз.

По словам бизнесмена, он вез 2 тыс. телевизоров. Калининградская, литовская и латвийская таможни пропустили груз без проблем. На псковской таможне выяснилось, что 1,5 тыс. телевизоров имеют перевес. Так, на территорию России он смог ввезти только 500 штук. Теперь, чтобы получить товар, ему, скорее всего, придется заплатить штраф, сообщает Псковское агентство информации.

Министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, который присутствовал на совещании в Светлогорске, обещал, что в течение недели этот вопрос обсудят с представителями Федеральной таможенной службы.