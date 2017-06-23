23 июня на территории России специалисты тушат 174 лесных пожара на площади более 56 тыс. га, сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана». При этом за прошедшие сутки удалось ликвидировать 59 лесных пожаров на площади 760 га.

По данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, в пятницу сильнее всего от огня страдают Иркутская область (площадь пожаров — более 27 тыс. га), Красноярский край (более 15 тыс. га) и Республика Тыва (около 7 тыс. га).

«Для тушения лесных пожаров в России задействованы 3821 человек, 658 единиц техники и 42 воздушных судна», — отметили в ФБУ.

В «Авиалесоохране» также добавили, что 9 пожаров приходятся на особо охраняемые природные территории — в Байкальском заповеднике и национальном парке «Тункинский» тушат пожары площадью 134 га, еще 4 пожара ликвидируют на 94 га земель ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Два пожара на площади 45 га ликвидируют в Саяно-Шушенском заповеднике и национальном парке «Шушенский бор».