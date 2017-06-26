В течение ближайших трех лет таможенники получат доступ к информационным ресурсам «Почты России». Об этом «Известиям» заявил заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Анатолий Серышев. Такие возможности сотрудникам ФТС нужны для того, чтобы эффективнее находить в посылках наркотики, оружие, психотропные и взрывчатые вещества. Расширение полномочий предусмотрено «Комплексной программой развития Федеральной таможенной службы на период до 2020 года», которую Минфин должен одобрить до конца лета.

Переправка наркотиков через границу в посылочных отправлениях, как рассказали «Известиям» в ФТС, в последние годы стала самым популярным способом их доставки в Россию. По мнению экспертов, дополнительная информация также поможет снизить количество ввозимых в страну без уплаты таможенных платежей коммерческих партий товаров.

В 2016 году таможенными органами в международных почтовых отправлениях было обнаружено более 120 кг наркотиков. С начала этого года — более 30 кг. Всего же с начала этого года таможенники изъяли 2,5 т наркотиков и психотропных веществ.

По данным ФТС, международные почтовые отправления в настоящее время — один из самых излюбленных бесконтактных способов контрабандного перемещения наркотиков. Их контрабандисты маскируют под шампуни, орешки или прячут в бытовой технике. В марте этого года сотрудники Шереметьевской таможни при осмотре посылки из Бельгии обратили внимание на пароварку, в которой лежали разноцветные таблетки. При детальном осмотре оказалось, что в посылке спрятано 5 тыс. таблеток экстази. В ходе спецоперации были задержаны двое москвичей, в квартире которых было найдено еще 17 кг наркотиков.

Всё чаще с помощью почтовых операторов в страну доставляется оружие. Его предпочитают ввозить в посылках по частям, собирая уже внутри страны.

— Совместная работа таможенников и сотрудников «Почты России» и сейчас ведется в ежедневном режиме, — рассказал «Известиям» заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Анатолий Серышев. — Но нам надо заглядывать в будущее. Надо эффективнее пресекать контрабанду наркотиков и оружия в посылочных отправлениях. Для этого таможенным оперативно-разыскным подразделениям надо активнее работать с информационными массивами. Речь, конечно, идет об аналитической работе. Подробная информация о посылочных отправлениях нужна для того, чтобы проводить не только единичные изъятия отдельных партий наркотиков или оружия, но и вскрывать каналы поставок, цепочки поставщиков.

Анатолий Серышев отметил, что у ФТС сложились хорошие рабочие отношения с «Почтой России».

— Технические решения, с помощью которых ведомства будут собирать и обрабатывать информацию, пока утверждаются, — отметил Анатолий Серышев. — Детали оперативной работы мы открывать не будем. Можно сказать, что все процедуры будут проходить в соответствии с международным и российским законодательством.

В пресс-службе «Почты России» «Известиям» подтвердили, что у них и сейчас налажено тесное информационное взаимодействие с ФТС. А в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) сообщили, что информационный обмен между ФТС и «Почтой России» активизируется.

— Скорее всего, таможенники получат доступ к почтовой базе данных, — сказал «Известиям» президент АКИТ Алексей Федоров. — То есть они будут знать, кто, как часто и из каких стран получает почтовые отправления. Понятно, что часть из них при поступлении в страну проверяется с помощью специальной аппаратуры или тех же служебных собак. Накапливается массив информации, проанализировав который, можно выйти на каналы поставок наркотиков, оружия или, скажем, коммерческих партий товаров, которые не облагаются налогами.

Алексей Федоров отметил, что никто из отправителей, разумеется, не пишет, что в посылке лежат наркотики или детали оружия — их надо искать.

— Таможенники, обнаружив поток посылок с определенными химическими веществами или лекарствами, которые могут быть использованы при изготовлении наркотиков, могут взять такого адресата в оперативную разработку, — пояснил Алексей Федоров.

По данным АКИТ, в России самый большой порог беспошлинной торговли в мире — 1000 евро в месяц. В страну ежегодно поступает около 350 млн посылок из других стран. Товары, лежащие в них, не облагаются налогами и пошлинами.

Кроме того, как отмечает руководитель специальных проектов DPD в России и SPSR Express Александр Мазилин, существует практика занижения цен на товары, которые немного превышают лимит в 1000 евро. Это делается для того, чтобы избежать оплаты таможенных сборов.

— Любой россиянин с помощью посылок может беспошлинно ввезти товар на сумму до 1 млн рублей в год, — сказал Алексей Федоров. — Такой системой пользуются недобросовестные предприниматели, которые на зарубежных интернет-ресурсах или в оптовых компаниях делают коммерческие закупки товаров. Потом они их ввозят в страну в посылках и перепродают. После доступа к базам данных «Почты России» такие поставки можно будет отследить.

В результате нововведений в страну перестанут поступать коммерческие партии товаров на сотни млрд рублей, которые не облагаются налогами. Теряют же от такого бизнеса все россияне, так как федеральная казна ежегодно недополучает серьезные суммы в виде налоговых выплат.