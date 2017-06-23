Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что стремление любой страны искать взаимовыгодные связи со своими соседями — это естественное желание. По его словам, у России нет ревности по отношению сближения Белоруссии с Евросоюзом.

«Что касается процесса сближения между Беларусью и Европейским союзом, у нас нет никаких вообще аллергий, никаких ощущений ревности», — отметил Лавров. Об этом сообщает «РИА Новости».

Россия всегда выступала за взаимовыгодное сотрудничество партнеров, отметил глава МИДа на встрече с белорусскими журналистами.