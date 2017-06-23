Правительственная комиссия по транспорту рассматривает проект установления нулевого НДС на услуги аэропорта при обслуживании международных рейсов, пишет RNS.

По итогам правительственного совещания в Шереметьево по развитию московского авиаузла министр транспорта России Максим Соколов заявил, что правительство обсуждает введение нулевого НДС на аэропортовые услуги при обслуживании международных рейсов и 18% –– при внутренних.

«Этот вопрос обсуждался на различных площадках. Последний раз мы его обсуждали на этой неделе на правительственной комиссии по транспорту под руководством вице-премьера Аркадия Владимировича Дворковича», — отметил Соколов.

По словам министра, данная мера в скором времени будет реализована, ее поддержали авиакомпании и Министерство финансов.