Скульптуру «Полярный олень», которая является символом Воркуты, перенесут с крыши пятиэтажного здания Хладокомбината в парк культуры и отдыха.

Такое решение приняли власти города, чтобы спасти композицию. Сейчас она находится в бедственном состоянии. Ветхое здание исследовали на предмет возможности демонтажа и безопасности работ. Скульптуру приведут в порядок перед отправкой в парк. Основная проблема, которая стоит перед рабочими, аккуратно снять оленя с постамента, сообщает ИА «Комиинформ».

Символ Воркуты создал художник и скульптор Анатолий Григорьев в 1953 году во время отбывания наказания в лагере. Его осудили в 1948 году и приговорили к восьми годам заключения. Реабилитировали художника только по истечении этого срока.