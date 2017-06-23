В сентябре парам, заключившим брак в Курской области, будут вручать сертификат, дающий право на бесплатное обследование при планировании детей. Документ будет действителен в течение года.

Проект разработали комитет здравоохранения и комитет ЗАГС. Это одно из мероприятий в регионе для улучшения демографической ситуации, пишет ИА KURSKCiTY.

В области ежегодно рождается более 200 детей с пороками или хромосомными аномалиями. Это связано в том числе с тем, что более половины женщин не обращаются к врачу до беременности. В областном перинатальном центре разработана программа прегравидарной подготовки женщин, которую нужно начинать как минимум за 3–4 месяца до предполагаемого момента зачатия.