На 101-м году жизни скончался боевой летчик Николай Жуган
Герой Советского Союза, боевой летчик времен Великой отечественной войны Николай Жуган скончался на Кубани. В прошлом году ветеран отметил столетний юбилей.
Как сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края, Николая Жугана не стало в пятницу, 22 июня 2017 года. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родственникам умершего, подчеркнув, что Николай Жуган до самой смерти занимался патриотическим воспитанием молодежи, пишет ТАСС.
«Это большая и невосполнимая утрата для всех, кто знал и ценил этого мужественного, сильного духом человека, настоящего патриота, героя, защитника нашей Родины», - сказал Кондратьев.
Генерал-майор авиации Николай Жуган прошел всю войну, на его счету 242 боевых вылета на разведку объектов противника, он командовал тяжелыми бомбардировочными авиационными дивизиями. В 1994 году Николай Жуган был удостоен звания Героя Советского Союза.