Герой Советского Союза, боевой летчик времен Великой отечественной войны Николай Жуган скончался на Кубани. В прошлом году ветеран отметил столетний юбилей.

Как сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края, Николая Жугана не стало в пятницу, 22 июня 2017 года. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родственникам умершего, подчеркнув, что Николай Жуган до самой смерти занимался патриотическим воспитанием молодежи, пишет ТАСС.

«Это большая и невосполнимая утрата для всех, кто знал и ценил этого мужественного, сильного духом человека, настоящего патриота, героя, защитника нашей Родины», - сказал Кондратьев.

Генерал-майор авиации Николай Жуган прошел всю войну, на его счету 242 бо­евых вы­ле­та на раз­ведку объ­ек­тов про­тив­ни­ка, он командовал тяжелыми бомбардировочными авиационными дивизиями. В 1994 году Николай Жуган был удостоен звания Героя Советского Союза.