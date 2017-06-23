Тренер сборной Мексики по футболу Хуан Карлос Осорио в интервью упомянул о преимуществах российской сборной.

Он особо отметил, что российская сборная очень сильна в атаке. Вместе с тем, по словам Осорио, команда РФ уделяет значительное внимание обороне.

Говоря о персоналиях, мексиканский тренер выделил Юрия Жиркова, выделив его технику.

По словам центральноамериканского тренера, сборная России играет все 90 минут на высоком уровне. «С португальцами у них были незначительные сложности, но они находили возможность атаковать», — приводит слова Осорио «Газета.ru»

Встреча сборных России и Мексики состоится в субботу 24 июня в Казани. Матч начнется в 18:00.