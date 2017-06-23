Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который он провел на борту судна-трубоукладчика, проинформировал турецкого коллегу о ходе работ по прокладке глубоководного участка «Турецкого потока».

Российский лидер в ходе разговора оценил высокий уровень взаимодействия двух стран. «У нас с Турцией развиваются проекты так, как они не развиваются со многими другими партнерами», — отметил Путин. Президент России подчеркнул, что проекты, которые с другими странами требуют нескольких лет взаимодействия, реализуются Россией и Турцией в течение нескольких месяцев.

Путин поздравил турецкого коллегу с началом работ по прокладке глубоководного участка «Турецкого потока».