Уголовное дело о превышении должностных полномочий заведено в отношении и.о. вице-премьера правительства Удмуртии Рафиса Касимова, который был задержан в четверг, передает в пятницу агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ РФ по республике.

«Вчера возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий», — сообщил собеседник агентства

По данным источника, ущерб от деятельности чиновника, связанный с незаконной вырубкой леса, может составить более 700 млн рублей.