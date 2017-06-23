Директор ФСБ Александр Бортников в пятницу выступил перед депутатами Госдумы по вопросам обеспечения информационной безопасности России. Парламентарии обсудили тему хакерских атак в отношении нашей страны, а также необходимость перехода на отечественное программное обеспечение.

Встреча депутатов с руководителем спецслужбы прошла в закрытом формате. «Сегодня обсуждалось много важных вопросов. Это вопросы критической информационной инфраструктуры, это и атаки так называемых вирусов-вымогателей, это и хакерские атаки на нашу страну, граждан, коммерческие компании, государственные и муниципальные органы власти», — отметил по итогам встречи председатель комитета ГД по информационной политике Леонид Левин.