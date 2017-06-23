Законопроект, направленный на упрощение подачи заявления о регистрации брака в электронном виде, внесен в Госдуму. Распоряжение опубликовано в пятницу на сайте кабинета министров.

Проект закона предполагает изменения в статье «Об актах гражданского состояния». В случае его принятия отпадет необходимость предоставления отсканированных копий документов, удостоверяющих личность и подтверждающих расторжение предыдущего брака одновременно с подачей заявления о регистрации брака через портал госуслуг.

Достоверность сведений, которые невеста и жених укажут в заявлении, будут проверять во время личной явки для регистрации акта гражданского состояния и предъявления оригиналов документов.

Скан не является юридически значимым источником сведений. Кроме того, он перенагружает инфраструктуру передачи данных.

Официальным представителем правительства при рассмотрении законопроекта будет замминистра связи и массовых коммуникаций России Алексей Козырев, сообщает телеканал «360».