Бывший президент Сербии Томислав Николич, назначенный главой Национального совета по взаимодействию с РФ и КНР заявил, что приоритетом Сербии является дружба с Россией при уважении других стран.

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил Николича российским орденом Дружбы.

СМИ отметили, что сербский политик получил награду «за большой личный вклад в укрепление стратегического партнерства и дружественных связей между Российской Федерацией и Республикой Сербией».