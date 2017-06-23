Следственный комитет РФ уличил жителя Хабаровского края в надругательствах над приемными детьми.

Как удалось выяснить следствию, мужчина более 700 раз надругался над пятью приемными дочерьми. Об этом сообщил в пятницу старший помощник председателя СК РФ Игорь Комиссаров.

В Совете Федерации на круглом столе о проблемах приемных семей Комиссаров заявил, что опекун совершил 729 преступлений против пяти девочек, взятых им под опеку.

Как сообщили в СК РФ, преступления совершались с сентября 2012 по февраль 2017 года.