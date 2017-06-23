Подмосковные власти собираются организовать экскурсии на мусороперерабатывающие заводы. Об этом сообщил прессе министр экологии Московской области Александр Коган.

Министр отметил, что люди воспринимают переработку отходов как некий бак с трубой, из которой идет черный дым. По словам политика, экскурсии поднимут уровень доверия у людей.

«Люди не верят в то, что есть современная инфраструктура и экологически безопасные заводы, которые стоят в чертах города, как, например, в Европе, Японии и современных странах», —подчеркнул Коган.