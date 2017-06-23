Суд приговорил к трем годам лишения свободы Чхве Сун Силь, состоящую в дружеских отношениях с бывшим южнокорейским лидером. Приговор был вынесен по делу о давлении, которое женщина оказывала на университет, студентом которого являлась ее дочь Чон Ю Ра.

О первом, но скорее всего, не последнем сроке Чхве Сун Силь сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

Подруга главы государства обвинялась в том, что давила на руководство университета, добиваясь поступления своей дочери. Впоследствии она требовала засчитывать Чон Ю Ра работы, которые та не сдавала.

Остальные обвинения Чхве Сун Силь являются куда более серьезными. Она стала одним из главных подозреваемых по делу о коррупции в высших эшелонах власти Южной Кореи. По данным следствия, Чхве Сун Силь, не занимая государственных постов, вмешивалась в важнейшие аспекты политики, в том числе в отношения с Северной Кореей. Также она добилась от ряда компаний страны пожертвований в аффилированные с ней фонды Mir и K-Sports, получив таким образом около $72 млн. В ноябре 2016 года Чхве Сун Силь была арестована.