Вопрос об участии «сталинок» в московской программе реновации будет рассматриваться индивидуально по каждому дому, сообщает пресс-служба вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого.

В четверг в Госдуме состоялось очередное заседание рабочей группы по защите прав и интересов жителей при реализации программы реновации жилищного фонда Москвы. В процессе обсуждений была затронута тема участия домов сталинской эпохи в программе реновации.

По словам Толстого, если полностью исключить возможность участия «сталинок» в программе реновации, то будут нарушены права жителей этих домов, которые хотят переселиться.

По словам вице-спикера, ситуацию с каждым домом нужно будет рассматривать индивидуально. Необходимо определить дома, претендующие на звание памятников архитектуры, которые вместо сноса будут реставрировать, отметил Толстой.