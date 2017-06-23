В венесуэльской столице — городе Каракасе — в ходе очередной антиправительственной акции протеста был убит человек, его застрелили служащие национальной боливарианской гвардии, передает «РИА Новости».

По словам источника в местных правоохранительных органах, погибшего зовут Даниэль Хосе Вальенилья, ему 22 года, причиной его смерти стали три огнестрельных ранения в область груди. Получив их, молодой человек был доставлен в госпиталь, где скончался на операционном столе.

Вместе с Вальенильей количество погибших в ходе протестных акций венесуэльской оппозиции, начавшихся в середине апреля, достигло 75 человек.

Причиной антиправительственных выступлений стала попытка Верховного суда Венесуэлы ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Вызвавшее народное недовольство решение ВС страны впоследствии было отменено, но акции протеста продолжаются.