Футболист сборной Камеруна Адольф Тейку после игры против Австралии на Кубке конфедераций дал интервью на русском языке, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Полузащитник отметил, что у африканцев были неплохие шансы на победу, но удача не сопуствовала команде.

Также Тейку был приятно удивлен количеством болельщиков из Камеруна на трибунах стадиона в Санкт-Петербурге.

В своей карьере Тейку выступал за российские «Терек» и «Краснодар», а также украинские «Черноморец» и «Металлург».

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