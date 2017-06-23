Футболист Камеруна поговорил на русском языке после игры с Австралией
Футболист сборной Камеруна Адольф Тейку после игры против Австралии на Кубке конфедераций дал интервью на русском языке, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Полузащитник отметил, что у африканцев были неплохие шансы на победу, но удача не сопуствовала команде.
Также Тейку был приятно удивлен количеством болельщиков из Камеруна на трибунах стадиона в Санкт-Петербурге.
В своей карьере Тейку выступал за российские «Терек» и «Краснодар», а также украинские «Черноморец» и «Металлург».
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