Выбранный четвероногим оракулом футбольного Кубка конфедераций — 2017 эрмитажный кот Ахилл сегодня предсказал, что в матче между сборными Камеруна и Австралии победят австралийцы, пишет «Газета.ru». Но игра, которая проходила вечером на стадионе «Санкт-Петербург», закончилась ничьей со счетом 1:1.

Предсказание Ахилл делает следующим образом: перед ним ставят две миски с кошачьим кормом, помеченные флагами обеих команд-противников, и ждут, пока кот выберет одну из них. На сей раз организаторы позаботились о том, чтобы прогноз был сделан, даже если у оракула не будет аппетита, — рядом с каждой миской поставили по домику для кошек. В результате Ахилл действительно не стал есть, но взобрался на домик, символизировавший Австралию.

Предыдущий прогноз кота-оракула оказался куда более впечатляющим: 17 июня Ахилл из двух мисок, помеченных флагами РФ и Новой Зеландии, выбрал Россию — и не ошибся. Тем же вечером отечественная команда обыграла новозеландцев с преимуществом 2:0.