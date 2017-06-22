Российская нефтегазовая компания «Роснефть» планирует увеличить число мест в совете директоров, чтобы туда вернулся министр энергетики России Александр Новак.

В четверг акционеры избрали новый состав совета директоров компании «Роснефть», пишет «РИА Новости». По итогам голосования Новак не вошел в новый состав, отказавшись от собственных голосов в пользу избрания независимых директоров.

Как отметил глава «Роснефти» Игорь Сечин, действия Новака говорят о его поддержке компании.