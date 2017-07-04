В последнее время в мире смешанных единоборств разгорается все больше скандалов, связанных с судейством. С учетом бурного развития этого вида спорта, цена ошибки в каждом конкретном поединке может стоить не только многомиллионных гонораров победителю, но и всей его дальнейшей карьеры. По информации «Известий», первыми ситуацию решили исправить стремительно развивающиеся отечественные промоушены. Так, например, с 1 августа на всех турнирах по смешанным единоборствам под эгидой российской команды ACB будет не только введена система видеоповторов, но и увеличено количество боковых судей во время боя.

Об этом «Известиям» рассказал глава организации Майрбек Хасиев. — Судейство должно быть беспристрастным и честным, — заявил Майрбек Хасиев. — В противном случае в клетке будет бардак. С 1 августа на всех рейтинговых поединках мы увеличиваем количество боковых арбитров с трех до пяти. При принятии решения по победителю титульного поединка могут быть привлечены боковые рефери. Ну и самое важное — мы вводим технологию видеоповтора. Теперь мы будем использовать возможность просмотра спорного эпизода — при проведении разрешенного или запрещенного удара или другого технического действия одним или двумя участниками поединка. Данное нововведение поможет судейской коллегии в принятии верных решений. Смешанные единоборства — весьма динамичный вид спорта, и порой рефери в ринге может пропустить какой-то эпизод, который мог повлиять на исход поединка. Цена ошибки стала слишком высока. Мы стараемся быть объективными и идти в ногу со временем. Во многих других видах спорта система видеоповтора введена достаточно давно, и она помогает правильно трактовать спорные эпизоды. Уверен, что и в смешанных единоборствах она поможет судьям принимать еще более объективные решения. Представители судейского корпуса отреагировали на подобное новшество с энтузиазмом. Рефери союза ММА России, известный в прошлом боец смешанных единоборств Магомед Магомедов уверен, что введение видеоповторов снимет с судей груз ответственности за принятие спорных решений.

— Будучи бойцом, я сам неоднократно сталкивался с эпизодами, когда судья в ринге выносил неверный вердикт, — признался «Известиям» Магомед Магомедов. — И если раньше я считал, что это была необъективная работа арбитров, то теперь, когда сам стал судьей, понимаю, что все тонкости поединка отследить действительно тяжело. Бои в смешанных единоборствах проходят очень динамично, порой ты чисто физически не можешь рассмотреть спорную ситуацию. Поэтому уверен, что видеоповторы помогут правильно разобраться в спорных эпизодах. Не помешают ли они динамике поединка? Нет. В нашем виде спорта эта технология будет применяться лишь в тех эпизодах, когда это сделать необходимо — не будет остановки схватки через каждые 5 секунд. Нововведение приживется и постепенно станет нормой. О необходимости введения видеоповторов для разбора спорных эпизодов не раз говорили ведущие мировые спортсмены смешанных единоборств. Однако, несмотря на бурное обсуждение этой технологии за океаном, первыми это нововведение опробуют именно российские промоушены.

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