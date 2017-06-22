Следователи установили личности рабочих, погибших во время работ в канализационном колодце на западе Москвы. Жертвами выброса метана стали двое граждан Киргизии, двое граждан Украины и россиянин.

Трагедия произошла в четверг, 22 июня, на улице Боженко. Рабочие занимались откачкой воды в канализационном коллекторе. По предварительным данным, во время работ произошел выброс метана.

В результате инцидента погибли пятеро работников Мосстроя. Еще один рабочий пострадал, ему была оказана помощь амбулаторно.

В настоящий момент по факту гибели рабочих проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.