При возведении новых домов по программе реновации московские власти собираются массово использовать технологии по озеленению крыш. Об этом рассказал «Известиям» руководитель департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский. Однако экологи предупреждают, что сады на крышах не смогут стать полноценной заменой взрослым деревьям, и опасаются, что включение площади садов на крышах в общую площадь озеленения города может вызвать сокращение территорий парков и скверов.

В департаменте природопользования «Известиям» сообщили, что ведомство серьезно дорабатывает концепцию озеленения городских зданий и сооружений. Но задачи превратить все московские крыши в сады нет. Город начнет с реализации пилотных проектов, на которых можно обкатать типовые решения. И только после этого начнет программу озеленения крыш.

— При проектировании новых зданий планируется использовать в том числе и технологии по озеленению крыш, стилобатному и вертикальному озеленению, — рассказал «Известиям» руководитель департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский. — Под стилобатным озеленением подразумевается облагораживание горизонтальных поверхностей.

Москомархитектура уже объявила международный конкурс по разработке пилотных проектов вертикального озеленения. На нем будет разыгрываться пять участков. Однако их адреса пока неизвестны.

Фото: Илья Мочалов

— В рамках этих пилотных проектов появится возможность применить все современные технологии по экологическому обустройству, — рассказал «Известиям» первый вице-президент Ассоциации ландшафтных архитекторов России Илья Мочалов.

По его словам, для такого озеленения используются растения местной флоры как наиболее приспособленные к климату.

— Дорогие и экзотические растения на крышах, как правило, не высаживают, — рассказал эксперт. — В Москве хорошо должны приживаться березы и рябины. В средней полосе много неприхотливых почвопокровных растений — трав и злаков. Из них можно было бы составлять красивые экспозиции. При этом они недорогие, что немаловажно при реализации массовых проектов.

По словам эксперта, озеленение квадратного метра кровли сейчас стоит от 7–9 тыс. рублей.

— Такая цена сопоставима с ценой озеленения во дворах и скверах, — рассказал Илья Мочалов. — При этом надо учесть, что на крыше придется делать так называемый инженерный пирог, который обеспечит посадку растений. Он состоит из дренажного, корнезащитного и других слоев.

По словам экспертов, при размещении садов на крышах здание становится тяжелее. На квадратный метр кровли в среднем придется около 150 кг дополнительной нагрузки. Тем не менее, по словам архитекторов, большинство существующих домов ее выдержат. При проектировании новых домов эти нагрузки можно будет учесть изначально.

Фото: Илья Мочалов

В действующих «Нормах и правилах проектирования комплексного благоустройства на территории Москвы» сказано, что вертикальное озеленение и озеленение крыш не могут носить компенсационный характер. То есть сады на крышах нельзя включать в баланс зеленых территорий. Однако в законодательстве недавно появилась лазейка. В апреле 2017 года вышел приказ Минстроя, касающийся благоустройства городов, где сказано, что сады на крышах рекомендуется учитывать при подсчете площади всех зеленых территорий в городе.

Экологи предупреждают: сады на крышах не могут стать полноценной заменой взрослых деревьев. Они опасаются, что включение площади садов на крышах в общую площадь озеленения города может вызвать сокращение территорий парков и скверов. По действующим СНиПам на одного горожанина должно приходиться не менее 16 кв. м зеленых насаждений — городские власти не могут переступить эту черту. Но рекомендации Минстроя дают возможность вырубать парки, компенсируя их садами на крышах.

Руководитель рабочей группы по экологии Экспертного совета при правительстве РФ Рашид Исмаилов заявил «Известиям», что легкими города являются парки — именно они вырабатывают основной кислород.

— Во дворах хрущевок растут деревья 40–60-летнего возраста, то есть находящиеся в возрасте максимальной экологической эффективности, — рассказала «Известиям» заместитель директора Центра охраны дикой природы Любовь Якубовская. — Вокруг них уже сложилась устойчивая экосистема. Дерево в окружении кустарников, с развитым травяным покровом у подножия дает в разы больше кислорода, чем точно такое же, но высаженное одиночно.

При реновации той или иной территории, самым разумным было бы проектирование и строительство с таким расчетом, чтобы сохранить 90% имеющихся зеленых насаждений. Уже утерянные 10% компенсировать в том числе за счет озеленения крыш. По мнению экологов, такая концепция лучше всего бы подошла Москве.