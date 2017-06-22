Прожиточный минимум по России за I квартал 2017 года составил 9909 рублей. Для трудоспособного населения страны этот показатель равен 10 701 рубль, для пенсионеров — 8178 рублей, а для детей — 9756 рублей. Величину прожиточного минимума утвердил премьер-министр России Дмитрий Медведев, постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ранее стало известно, что прожиточный минимум в столице вырос на 385 рублей и достиг 15 477 рублей за I квартал 2017 года, сообщает сетевое издание m24.ru.