Комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов отклонил инициативу депутатов КПРФ об отмене новогодних каникул и введении дополнительного ежегодного оплачиваемого отпуска сроком 10 дней, пишет ТАСС.

Ранее представители коммунистической партии предложили сделать 31 декабря выходным днем, при этом исключить из праздников последующие дни января.

Такое предложение депутаты КПРФ объяснили тем, что последний день декабря позволит гражданам спокойно подготовиться к встрече Нового года без затрат рабочего времени, и предложили ввести новые праздники: 18 марта –– День воссоединения Крыма с Россией и 7 ноября –– День Октябрьской революции.