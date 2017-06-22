Финский инвестор Сеппо Ремес снова имеет возможность посещать Россию. Весной 2015 года спецслужбы закрыли бизнесмену въезд в РФ. Онснованная им инвесткомпания сообщла в своем годовом отчете, что Ремесу снова выдано разрешение на въезд.

В марте 2015 г. ФСБ выдала бизнесмену официальное предостережение, при возвращении из отпуска ему было отказано во въезде в РФ, несмотря на действующую рабочую визу. Став персоной нон-грата, С.Ремес покинул советы директоров целого ряда российских компаний - "Россети" (MOEX: RSTI), СИБУР, "Роснано", Sollers.

Возвращаться в органы управления публичных российских компаний С.Ремес пока не планирует. «Скорее всего - нет, все-таки после этой ситуации это будет не так просто. На таком уровне - наверное, нет», — цитирует «Интерфакс» слова Ремеса.