Турция исчерпала возможности по размещению беженцев на своей территории и принимает меры, чтобы не допустить новых волн вынужденных переселенцев из Сирии. Об этом «Известиям» заявил Мехмет Бильден, глава турецкого агентства AFAD (ведомства, аналогичного российскому МЧС). В случае нового гуманитарного кризиса Анкара направит людей, сбежавших от войны, в зоны безопасности на территории Сирии в рамках майского меморандума, подписанного Россией, Турцией и Ираном. Турецкая сторона рассчитывает, что беженцы укроются на территории, контролируемой «Свободной сирийской армией», и поэтому сейчас восстанавливает инфраструктуру в районах Аль-Баба и Джаралбуса. По данным Анкары, уже более 60 тыс. человек покинули лагеря беженцев на территории Сирии и направились туда.

Согласно «меморандуму 6 мая», в Сирии создано несколько зон деэскалации, в которых прекращаются все боевые действия. Вдоль их границ развернуты полосы безопасности с наблюдательными пунктами для контроля за соблюдением режима перемирия и контрольно-пропускные пункты для перемещения гражданского населения, доставки гуманитарной помощи и восстановления экономических связей. Работа контрольно-пропускных и наблюдательных пунктов будет обеспечиваться «персоналом и формированиями России, Турции и Ирана». При взаимной договоренности этих трех сторон могут привлекаться и другие силы.

Как заявил «Известиям» глава турецкого агентства AFAD Мехмет Бильден, Турция исчерпала возможности по размещению беженцев на своей территории и принимает меры, чтобы не допустить новых волн вынужденных переселенцев из Сирии. Сейчас Анкара занята созданием зон безопасности в самой Сирии, куда люди смогут бежать от боев. Турецкие власти рассчитывают на то, что беженцы будут укрываться в районах, которые контролирует «Свободная сирийская армия» (ССА).

По словам чиновника, прилагаются значительные усилия для восстановления инфраструктуры в районах Аль-Баба и Джараблуса, которые были освобождены от боевиков ИГИЛ (запрещена в РФ) в ходе начатой в августе 2016 года операции «Щит Евфрата». Сейчас сектор площадью около 2 тыс. кв. км контролируется турецкой армией и ее союзниками из ССА. За последнее время около 65 тыс. сирийцев вернулись в эти районы с территории Турции.

Одновременно турецкие власти предпринимают дипломатические шаги, направленные на предотвращение наступления сирийских войск на оппозиционный анклав в Идлибе, который имеет общую границу с Турцией. Ведение соответствующих переговоров поручено министерству иностранных дел республики. Вопрос весьма серьезный, поскольку в Идлиб эвакуировались боевики из Алеппо, а при проведении крупной войсковой операции против них к границе могут ринуться до миллиона человек.

Серьезные опасения есть и по поводу возможного наплыва беженцев из-за боев в Ракке, которую сейчас при поддержке американцев штурмуют курдские отряды. Эти районы отделены от турецкой границы территорией курдского кантона Роджава, а граница с теми сирийскими территориями, которые контролируются курдами, остается закрытой для беженцев.

Ситуация с беженцами в Турции остается острой: все 23 лагеря заполнены. В них сейчас проживает около 260 тыс. человек. Для многих лагеря выполняют роль временных центров, где люди могут получить документы, подучить турецкий язык, получить медицинскую помощь.

Еще около 3 млн сирийцев расселились по стране. Наибольшая концентрация беженцев в Стамбуле (около 500 тыс.) и приграничных провинциях юго-востока Турции. В некоторых населенных пунктах сирийцев стало больше, чем коренных жителей. Например, в Килисе на 93 тыс. горожан приходится около 130 тыс. беженцев. Сирийцы подрабатывают в сфере услуг или на поденных работах. В несколько лучшем положении люди с высшим образованием. Врачи и инженеры уже начали получать турецкое гражданство.

Содержание беженцев ежегодно обходится турецкому бюджету примерно в $5 млрд. Всего же с начала конфликта в Сирии в 2011 году Анкара потратила на беженцев около $25 млрд, то есть чуть больше $8 тыс. на человека. При этом ООН смогла выделить только $526 млн. В рамках сделки с ЕС Турция получила от Брюсселя €811 млн вместо обещанных миллиардов. По данным журнала Bild, на данный момент ЕС одобрил выплату суммарно €1,572 млрд турецким гуманитарным организациям. Переговоры о перечислении денег идут, но крайне медленно.